Rodoviários e caminhoneiros serão vacinados contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e caminhoneiros serão vacinados contra Covid-19 neste sábado (05) em Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) essas categorias estão incluídas na lista de grupos mais vulneráveis aos efeitos do novo coronavírus, definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a doença.

Para receber a vacina, os motoristas, cobradores e administradores de linhas, que integram o grupo de trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, deverão apresentar documento de identificação original com foto, CPF e contracheque ou carteira de trabalho assinada, que comprove o vínculo empregatício. Os caminhoneiros precisarão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias D e E.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça a importância do cadastramento na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), a fim de dar celeridade ao atendimento no ponto de vacinação, evitando aglomerações, uma vez que o sistema realiza o agendamento para horários e locais, de acordo com o endereço residencial informado no cadastro, para que não haja grande concentração de pessoas em cada ponto.

“A divisão dos grupos é feita com muita responsabilidade, pela equipe técnica responsável pela Divisão de Imunização. Além disso, seguimos o Plano Nacional do Ministério da Saúde, mas dependemos da quantidade de doses que vai chegar. Por essa razão, faremos o anúncio semanal, para que essas pessoas possam ser vacinadas”, explica.

Postos exclusivos

Shádia ressalta que dois pontos de vacinação não estarão disponíveis para a população geral. O que funciona no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte, passa a atender, a partir desta quarta-feira, 2/6, exclusivamente os remanescentes dos grupos de idosos, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, além dos pais de crianças com deficiência permanente.

No posto da Escola de Enfermagem de Manaus, na zona Sul, serão atendidos apenas os remanescentes dos grupos de trabalhadores da saúde, além das forças de segurança e as Forças Armadas.

Os Pontos de vacinação funcionam a partir das 09h às 16h, de segunda a sábado.

Zona Norte

Estacionamento do supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, bairro Novo Israel

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, bairro Crespo)

Universidade Paulista – Unip

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, bairro Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, bairro São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro, bairro Alvorada