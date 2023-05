Rodoviários convocam imprensa para explicar motivos de greve em Manaus

A decisão de greve foi tomada por conta do dissídio coletivo 2023/2024 da categoria. Os rodoviários esperam obter um reajuste salarial de 12%. A proposta já foi rejeitada pelo Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus (Sinetram).

Manaus/AM - O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, convocou jornalistas para uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (15). O assunto da coletiva é a decisão da categoria de deflagrar greve no transporte coletivo a partir da próxima quarta-feira (17).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.