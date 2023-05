Rodoviários anunciam greve para próxima quarta em Manaus

Manaus/AM - O Sindicato dos Rodoviários de Manaus decidiu, durante assembleia extraordinária realizada na quinta-feira (11), que vai deflagrar greve na próxima quarta-feira (17). Os trabalhadores querem reajuste salarial de 12% e, caso não haja acordo até a próxima terça-feira (16), haverá a paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo.

A decisão antecipada de anunciar a greve é para que haja tempo de uma negociação com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e com a prefeitura.

“No mês de abril notificamos todos os órgãos competentes sobre o dissídio coletivo da nossa categoria, nem uma resposta foi dada, a greve é nosso último recurso, não é o que queremos, mas se não tiver outra alternativa, os trabalhadores decidiram parar o transporte coletivo na próxima quarta-feira. Como falei, tentamos resolver de forma harmoniosa, mas não tivemos sucesso, agora não tem mas jeito, a assembleia foi feita, e os trabalhadores estão decididos em parar e buscar o que é seu por direito“, disse Givancir Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

Negociação

No dia 25 de abril, os representantes do Sindicato dos Rodoviários, Sinetram e da prefeitura se reuniram para discutir o reajuste salarial dos trabalhadores e também o aumento do vale-alimentação. A proposta de 12% de reajuste foi rejeitada pelo Sinetram e uma contraproposta foi feita, com percentual de 4,65%.

Tarifa

O Sinetram, por conta da ameaça de greve, emitiu comunicado nessa semana solicitando aumento da tarifa do transporte coletivo na capital, como forma de garantir recursos para o aumento do salários dos rodoviários.