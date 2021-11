Roda de ônibus lotado se desprende no meio da rua em Manaus

Por sorte, ninguém ficou ferido. Os usuários do transporte coletivo ficaram revoltados com a situação e tiveram que descer para aguardar outro ônibus.

Ônibus em movimento perde roda no meio da rua no Conjunto São Judas Tadeu em Manaus pic.twitter.com/UdyNzCe9dK

Manaus/AM - A roda dianteira de um coletivo saltou enquanto o coletivo estava em movimento e com vários passageiros na manhã desta terça-feira (9), no Conjunto São Judas Tadeu, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.