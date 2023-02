Roberto Carlos e Erasmo Carlos são homenageados com Prêmio Nobel em Manaus

Manaus/AM - O Rei Roberto Carlos foi homenageado , junto com seu fiel parceiro, Erasmo Carlos (in memorian), pela música ‘Amazônia’, nesta segunda-feira (27), durante a cerimônia de entrega do 1º Prêmio United Earth Amazônia, o Prêmio Nobel Verde, no Teatro Amazonas.

Na área de Artes e Música, os premiados foram o cantor e compositor, Roberto Carlos, e Erasmo Carlos, falecido em novembro do ano passado, pela contribuição que ambos fizeram, por meio de sua obra musical, à conservação da Amazônia. Erasmo Carlos foi representado pelo seu filho Leonardo Esteves.

Os premiados receberam uma escultura no formato de uma esfera com seis lados, relacionados com os valores da United Earth, cada um deles representando o homem com seus braços, conectando com a fauna, flora, ar, água, recursos naturais, e com toda a humanidade, integrados e entrelaçados em uma única peça.

A ideia é tornar o Prêmio United Earth Amazônia uma referência como acontece com o Prêmio Nobel, para conscientizar a população a mudar hábitos e atitudes para contribuir com a preservação do planeta, tendo o bioma Amazônia como uma diretriz e salvaguarda. Os organizadores pretendem realizar uma cerimônia anual e levar a iniciativa para outras cidades do mundo, de forma que se torne um prêmio global com características de cada localidade.