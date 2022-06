Rio Negro recua mais dois centímetros, mas cidade ainda tem bairros alagados

Manaus/AM - A cota do Rio Negro chegou a 29,70 metros, nesta quarta-feira (29), recuando mais dois centímetros, após sete dias de parada iniciada no último dia 23, quando alcançou 29,75 metros, alcançando o quarto maior nível desde o início dos registros em 1902.

Mesmo com a descida do nível, vários bairros, inclusive o Centro, continuam alagados diante de uma inundação severa, que é de 29 metros, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O órgão, no entanto, evita falar em início da vazante, o que deixa Manaus na lista das cidades em situação de emergência.

No Centro da cidade, avenidas e ruas como a dos Barés, Barão de São Domingos, Floriano Peixoto e Eduardo Ribeiro permanecem alagadas e com trechos bloqueados, especialmente nas avenidas Eduardo Ribeiro e Floriano Peixoto próximo à Praça do Relógio.

Em vários bairros como Educandos, Cachoeirinha, Betânia, Colônia Oliveira Machado na Zona Sul, os moradores enfrentam os efeitos da cheia grande, o mesmo acontecendo nas zonas Oeste e Leste.