Rio Negro estabiliza após nove dias de seca em Manaus

Manaus/AM - O Rio Negro estabilizou nesta sexta-feira (17), de acordo com o sistema de medição do Porto de Manaus. Após nove dias seguidos de seca, o rio parou no nível de 12,96 metros o mesmo do dia anterior.

Após registrar a pior seca da história neste ano, com 12,70 metros, o Rio Negro começou a encher a partir do dia 28 de outubro, chegando a medir 13,22 metros no dia 7 de novembro. Porém, a partir do dia 8 voltou a secar e só parou nesta sexta.

A expectativa é que volte a encher a partir de agora. Uma nova medição só será feita na próxima terça-feira (21).