Rio Negro enche mais que no ano passado em Manaus

Manaus/AM – O rio Negro já subiu mais de 1,5 metro desde o início da enchente, no dia 8 de novembro, quando a cota sobre o nível do mar era de 16,61m.

A medição feita na segunda-feira (7), mostra o nível das águas no Porto de Manaus em 18,18 m, tendo subido, em cerca de um mês de enchente, 1,57 m. O Negro tem subido, em média, 10,5 cm por dia.

Em 2019, quando enchente começou no dia 26 de outubro, e nível estava a 19,96 m acima do nível do mar, o Negro atingira, em 7 de dezembro daquele ano, a cota de 21,18 m. Isto é subira 1,22 m.