Rio Negro Clube não será mais vendido e sul-coreano é multado em Manaus

Manaus/AM - O empresário sul-coreano Sung Un Song, que é controlador da Fundação Mathias Machline e do hotel Tropical Business, desistiu de arrematar a sede do Clube Rio Negro, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus. A Justiça do Trabalho no Amazonas foi comunicada nessa segunda-feira (24) que a diretoria do clube se recusou a fechar negócio, alegando que o valor pago seria baixo demais e recorreu à Justiça.

O Atlético Rio Negro Clube alegou que o valor do arremate foi abaixo dos 50% que valia o patrimônio. Segundo o clube, a sede foi avaliada pela última vez pelo valor de R$ 9 milhões. Portanto, o valor mínimo para arrematação seria de R$ 4,5 milhões, equivalente a 50% do que valeria, e não os R$ 3,6 milhões.

O presidente do Rio Negro, Jefferson Oliveira, também afirmou que a parceria com o comprador, Sung Un Song, não foi firmada por meio de contrato oficial e, por isso, não passou de uma intenção. Oliveira está pedindo que os sócios participem de ação de ajuda para pagamento de sete indenizações trabalhistas e ainda dívidas com a Receita Federal.

A empresa de empreendimentos Jurupari protocolou pedido de desistência da arrematação da sede do clube e alegou como motivo os danos à sua imagem, causados por sua exposição na imprensa. A Jurupari vai ser apenada por desistir do processo: ela ficará impedida de participar de leilões da União pelo prazo de três anos, perde 20% do valor já pago (algo em torno de R$ 140 mil) e a comissão do leiloeiro.