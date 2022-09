Rinha com mais de 100 galos é encerrada e 25 envolvidos são detidos em Manaus

De acordo com a Polícia Militar, alguns galos estavam debilitados, quase morrendo. Os que estão saudáveis serão doados. Os envolvidos tinham cronômetros paras as rinhas e medicamentos que eram usados nos animais machucados nas sessões.

Manaus/AM - Uma rinha com mais de 100 galos foi encerrada neste domingo (25), por policiais do Batalhão Ambiental, na rua Vicinal da Fé, bairro Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

