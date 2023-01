Revolta e comoção marcam velório de mãe e filho atropelados por vizinha em Manaus

Manaus/AM – Familiares e amigos de Mirivan Soares, 32, e do pequeno Matheus Soares de Oliveira, 2, prestam as últimas homenagens às vítimas que morreram ao serem atropeladas neste sábado (7), no bairro Francisca Mendes, na zona norte.

O velório da mãe e do filho acontece na Funerária Almir Neves, no Centro de Manaus e o enterro deve ocorrer a partir das 15h no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, zona oeste.

Na cerimônia fúnebre, o sentimento é de revolta pela forma como Mirivan e Matheus perderam a vida. Os dois foram atropelados enquanto estavam na calçada de um comércio no bairro onde moravam.

A responsável pelo acidente foi uma vizinha que estava aprendendo a dirigir com o marido em um carro modelo Frontier. A mulher teria perdido o controle do carro ao fazer uma curva e acabou atingindo as vítimas.

Mirivan morreu na hora, ela foi esmagada pelas rodas do carro. Matheus, morreu no hospital minutos depois de ter sido jogado contra uma parede. O casal que atropelou a mãe e o filho foi preso em flagrante.

Mirivan era natural de Manacapuru, mas morava em Manaus há mais de 15 anos. Ela era formada em economia e trabalhava como tesoureira em uma rede de lojas na capital.

Ela era casada com um outro funcionário da mesma empresa, o homem está desolado com a perda da família.