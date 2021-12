Réveillon de Manaus é cancelado, diz prefeito

David fez o comunicado pelas redes sociais, junto com a secretária municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, e do subsecretário Municipal de Gestão da Saúde, Djalma Pinheiro Pessoa Coêlho.

Manaus/AM - O prefeito David Almeida anunciou neste sábado (4) o cancelamento da festa de réveillon em Manaus. Tanto o que haveria na Ponta Negra, com o show de Luan Santana, como o réveillon gospel, que seria no Sambódromo.

