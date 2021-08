Reunião entre Prefeitura e TCE define contratação de estagiários em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus se reuniu com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), nesta segunda-feira (9), para buscar mais celeridade e melhorias no processo de contratação de estagiários para a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Além de representantes da rede municipal de ensino, a reunião contou ainda com a presença do titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão gestor dos recursos humanos do município.

De acordo com o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, os estudantes selecionados irão integrar o Programa Municipal de Estágio Remunerado.

“O TCE-AM, órgão de controle, por meio da conselheira Yara Lins, identificou a necessidade de um novo ajuste para permitir que a administração municipal possa disponibilizar de recursos humanos, nesse caso, os estagiários, utilizando outra metodologia de contratação. Porém, mantendo a transparência e a impessoalidade, para melhor desempenho dos serviços públicos por intermédio de todas as secretarias, sendo nesse momento, notadamente a Semed", destacou.

Atualmente, a Semed está com um déficit de dois mil estagiários. A coordenadora dos estagiários da rede municipal, Socorro Fontenelle, disse que o encontro foi bastante positivo e que as contratações devem ocorrer por meio de uma seleção.

“Percebemos que a conselheira Yara entendeu as colocações que foram feitas pela equipe da Semed e que abriu precedentes para contratação de estagiários, por meio dos agentes de integração. E vale ressaltar, que não haverá indicação, mas sim uma seleção, onde um dos critérios vai ser um bom rendimento escolar, quando abrir o processo de seleção”, disse.

Para que a contratação seja efetivada é ainda preciso que haja a homologação do Termo de Ajustamento de Gestão entre a prefeitura e o TCE-AM.