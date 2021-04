Retorno de aulas na rede municipal é adiado em Manaus

Manaus/AM - O retorno no formato híbrido das aulas nas escolas da rede municipal foi adiado para o dia 18 de maio. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (23) aos chefes das Divisões Distritais Zonais (DDZs), gestores e assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Vamos adiar o retorno por 15 dias para não causar problema a ninguém da comunidade escolar. Estamos fazendo tudo com critérios e bom senso para não meter os pés pelas mãos e criar dificuldades futuras”, disse o secretário Pauderney Avelino, ao ressaltar que as aulas estavam anteriormente previstas para retornarem no dia 3 de maio e que a nova data é devido à análise da Semed quanto ao cenário da pandemia em Manaus.

Pauderney destacou, ainda, que a Prefeitura de Manaus, tem procurado conseguir vacinas para os profissionais da educação. No último dia 14 de março foi solicitado à Procuradoria Geral do Município (PGM) uma autorização junto à Justiça Federal para iniciar a imunização de professores da rede municipal de ensino, incluindo-os no grupo prioritário.

Até o momento, 2.521 professores já foram imunizados contra a Covid-19, conforme cronograma de vacinação da Prefeitura.