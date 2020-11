Resultados dos bolsas Idiomas, Universidade e Pós-graduação são divulgados

Manaus/AM - Candidatos que se inscreveram em algum dos programas de bolsas Universidade, Pós-Gradua e Idiomas, já estão disponíveis. Eles foram divulgados na manhã de hoje (12), pelo prefeito de Manaus Arthur Neto e podem ser conferidos no site http://bolsa.manaus.am.gov.br.

O processo seletivo 202, classificou 23.198 candidatos. Dos classificados, 14.087 são para o Bolsa Universidade, 2.862 para o Bolsa Pós-Graduação e 6.249 para o Bolsa Idiomas.

Nesta edição, os programas ofertaram bolsas integrais e parciais, de 50% e 75%, em cursos de graduação, por meio do PBU; especialização, pelo PBPG; e língua estrangeira, por meio do PBI, os quais são coordenados pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Nas três modalidades de bolsas, foram ofertadas 82.052 vagas. O programa Bolsa Universidade dispõe de 38.211 vagas, destinadas a estudantes de baixa renda e sem formação de ensino superior. Já o processo do Bolsa Pós-Graduação abriu 14.284 vagas em cursos de especialização, em 178 áreas do conhecimento. E o programa Bolsa Idiomas ofertou com 29.557 bolsas de estudos, para sete idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim.

Os benefícios concedidos pelos três programas são para ingresso em instituições de ensino particulares estabelecidas em Manaus. Do total das vagas disponíveis, oferecidas pelas instituições, 5% deverá ser destinado às pessoas com deficiência.

O período de entrega da documentação para o Bolsa Pós-Graduação é de 24 a 26/11; para o Bolsa Universidade, é de 30/11 a 3/12; e o Bolsa Idiomas é de 9 a 11/12, de forma on-line pelo site bolsa.manaus.am.gov.br. Ao todo, os programas de socioinclusão do município já contemplaram mais de 260,2 mil bolsistas, envolvendo as três categorias, na atual gestão, que criou os Bolsas Idioma com 83,4 mil e Pós-Graduação com 26,8 mil contemplados, além de aperfeiçoar o Bolsa Universidade beneficiando 150 mil alunos, a partir de 2013.

Prazos e Instituições

Os candidatos que não foram classificados podem entrar com interposição de recursos, munidos de quaisquer documentos que comprovem a justificativa. Se o candidato for menor de idade, deve comparecer com o responsável. A interposição ocorre nos dias 13 e 16/11, no novo endereço da sede da Espi/Semad, localizada na avenida Agostinho Padre Agostinho Caballero Martín (estrada da Compensa), 770, Vila da Prata, zona Oeste, das 8h às 14h.

Neste processo seletivo, o Programa Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior (Materdei), Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

O Bolsa Pós-Graduação credenciou 12 instituições: Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), Centro Universitário Fametro, Fucapi, Intelecto Educação, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Faculdade Martha Falcão Wyden, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Faculdade de Ouro Preto do Oeste (Uneouro).

Pelo Bolsa Idiomas, os cursos acontecerão em parceria com 13 escolas de idiomas: Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Get It Academy, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Inglês e Companhia, Multcursos, My Way Abroad, Faculdade Santa Tereza Idiomas, United Idiomas e Yes Idiomas.