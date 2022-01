Resultado final do Processo Seletivo da Semmas é divulgado

Os candidatos classificados devem comparecer, no período de 1° a 17 de fevereiro de 2022, à sede da Semmas, na rua Rubídio, n° 288, bairro Vila da Prata, zona Oeste, especificamente na Divisão de Gestão de Pessoas e Capacitação (DIGPC), de 8h às 12h, para procedimentos admissionais, mediante normas e condições expressas no edital.

As vagas são para analistas municipais em direito, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia florestal, químico e geógrafo. A carga horária será de 40 horas semanais e com uma remuneração de R$ 2.124,28. A contratação dos profissionais terá duração de 12 meses.

