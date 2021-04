Restaurantes e flutuante são fechados durante fiscalização no Amazonas

Manaus/AM - Três balneários e um flutuante foram fechados na tarde deste domingo (04) durante mais uma ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Três dos nove locais vistoriados durante a CIF fluvial receberam orientações por parte dos agentes. Os quatro estabelecimentos fechados também foram autuados pelos órgãos fiscalizadores. Na Praia da Lua, a barraca Valdemar Marques, o restaurante da Vovó Helena e a barraca da Loura foram fechados e autuados pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus). O flutuante SUP Amazonas também foi fechado, sendo notificado pela Marinha do Brasil. Nas quatro situações, os agentes encontraram aglomerações, presença de banhistas e atendimento em mesas.

