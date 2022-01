RespirAr: Paciente de Manaus se recupera após ter 75% do pulmão acometido pela Covid-19

Manaus/AM - Recuperado da Covid-19, o aposentado Ronildo Gama, de 54 anos, chegou a ter 75% de seu pulmão acometido pela doença em Manaus. Após um mês e meio realizando fisioterapia na policlínica Antônio Aleixo, localizada na zona leste da capital, Ronildo finalmente recebeu alta deste primeiro processo e, agora, está pronto para avançar para o trabalho de atividade física orientada. “Após a Covid, a nossa saúde fica bastante prejudicada, qualquer coisa a gente se cansa, até mesmo para caminhar fica difícil. E esse tratamento que venho fazendo é muito bom para voltar às atividades normais. Em setembro de 2021, peguei Covid e tive 75% do meu pulmão prejudicado, não conseguia respirar, com certeza foi um drama muito assustador, graças a Deus passamos por essa fase. E com essa reabilitação, eu venho sentido 100% de melhora na respiração, pois qualquer coisa que eu fazia já me causava falta de ar, até dar 10 passos era difícil”, afirmou Ronildo. O aposentado conta que já teve um acidente grave em 2014, onde sofreu um corte na perna, o que prejudicou o seu nervo fibular e limitou sua movimentação. Contudo, o processo de reabilitação planejado por profissionais ligados ao RespirAR contribuiu para a melhora deste quadro. “Me deu mais satisfação, eu fiquei mais animado, eu penso em quando terminar todo esse processo buscar uma academia, peço para todos fazerem mais exercícios, busquem se cuidar, pois o Covid não é fácil, não é brincadeira, vejo muita gente não levando esse assunto a sério, promovendo muito aglomeração e as pessoas acabam se infectando”, concluiu o aposentado.

