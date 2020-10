Relatório da CPI da Saúde vai ser entregue ao Ministério Público Federal

Manaus/AM - A agenda para entrega do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde tem continuidade às 11h desta quarta-feira (21) na Procuradoria da República no Amazonas, do Ministério Público Federal (MPF). O órgão é um dos atuantes em âmbito nacional que deverão ter acesso aos dados apurados durante os 120 dias de trabalho da CPI. A primeira agenda pós-Comissão foi na última sexta-feira (16), com dados entregues ao Procurador Geral do Estado, Otávio de Souza Gomes.

"Sempre reforçamos nossa intenção de entrega de nossas informações a órgãos federais. Não que contestemos o poder fiscalizador do âmbito estadual, mas porque entendemos que o resultado das investigações receberão sua totalidade de confiança necessária por parte da população se a corrupção revelada for de igual forma investigada e reafirmada em âmbito além do nosso estado. Há muitos anos muitos atos ilícitos são concretizados nos bastidores da gestão pública estadual. Por nada ter sido revelado antes da CPI, não queremos que a população entenda que iremos permitir que todo nosso trabalho termine em nada", afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles.

De acordo com Péricles, a ida a esses órgãos de controle é importante para reforçar a disponibilidade dos parlamentares integrantes da CPI da Saúde em colaborar efetivamente nas investigações relacionadas à corrupção nos bastidores da saúde do Amazonas.