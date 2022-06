Reformas do Shopping e Feira da Compensa, em Manaus, vão custar R$ 3 milhões

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram, nesta sexta-feira (24), a ordem de serviço no valor de R$ 3,1 milhões para início das obras de reforma das feiras do bairro Compensa, na zona Oeste. As unidades que receberão as reformas são: Feira Modelo da Compensa, Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC) da Compensa (conhecido como "mini shopping") e Quarentão da Compensa e serão investidos na reforma dos três espaços, os valores de R$ 1.951.217,71, R$ 877.780,75 e R$ 324.106,71, respectivamente.

