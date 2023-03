Reforma do Terminal 2 terá início na sexta-feira em Manaus

Manaus/AM - Na sexta-feira (10), terá início à reforma e manutenção do Terminal 2 (T2), às 9h, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade. O IMMU executará uma série de serviços, incluindo a substituição das telhas danificadas da cobertura, pintura interna e externa do terminal, substituição dos equipamentos hidrossanitários dos banheiros, recuperação das calçadas e sinalização viária interna. O novo terminal irá proporcionar mais comodidade aos passageiros e melhores condições de trabalho aos permissionários do espaço.

