Rede de supermercado abre 123 vagas de emprego em Manaus

A coordenadora de Recursos Humanos, Letícia de Paula, ressalta que as vagas são para contratação imediata e os novos funcionários irão reforçar as equipes já existentes.

O Super Nova Era está com 123 vagas de emprego abertas em Manaus, para 17 áreas. As oportunidades são para Açougueiro, Auxiliar de Açougueiro, Encarregado de Açougue, Aprendiz, Operador e Fiscal de Caixa, Auxiliar de Loja, Encarregado de Setor, Gerente e chefe de Operações, Vendedor Interno, Repositor, Padeiro, Auxiliar de Padaria, Atendente de Padaria, Peixeiro e Auxiliar de Peixaria.

