Rede de cinemas prorroga promoção de ingressos por R$ 12 em Manaus

A promoção é válida para as salas convencionais da rede. Quem efetuar a compra de ingresos de forma on-line deve indicar a opção de entrada com desconto.

Manaus/AM - A rede Cinepólis decidiu prorrogar a promoção da 'Semana do Cinema' em Manaus. Nesta semana, até a próxima quarta-feira (11), os ingressos estarão sendo vendidos com até 50% de desconto, no valor total de R$ 12.

