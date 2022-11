Receita Federal apreende R$ 70 mil em notas falsas escondidas em encomendas em Manaus

Manaus/AM - Quase R$ 70 mil em notas falsas de dinheiro foram apreendidas em encomendas pela Receita Federal, em Manaus. A apreensão foi divulgada nesta segunda-feira (7).

Foram encontradas 43 encomendas suspeitas, oriundas de São Paulo. A Receita verificou que se tratavam de notas falsas por conta do número de série que eram os mesmos. Além disso, as notas não possuem os desenhos iguais.

O valor total apreendido foi de R$ 69,9 mil de notas falsas.

A receita ainda apreendeu, com a ajuda de cães de faro, uma carga suspeita de potes de cosméticos que continham drogas, no Terminal de Cargas do Aeroporto Eduardo Gomes. Foram encontrados 15 pacotes com 3 kg de droga, que seriam enviados para Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, também foram encontrados mais 5 kg de cloridrato de cocaína em encomendas que tinham como destino Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.