Receita Federal apreende produtos em transportadora de Manaus avaliados em quase meio milhão

A Alfandega do Porto de Manaus informou que as ações de fiscalização e controle aduaneiro que são realizadas tem por objetivo evitar a circulação, no território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, e inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio local.

Manaus/AM - A Receita Federal reteve aproximadamente R$ 488,8 mil em produtos com suspeita de descaminho em uma transportadora localizada na zona Oeste da cidade. Entre as mercadorias apreendidas estão displays e baterias para celulares, microscópios, fones de ouvido, relógios e equipamentos eletrônicos sem nota fiscal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.