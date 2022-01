Ramal do Ipiranga passa por obras em Manaus

Manaus/AM - Opção de acesso ao ramal do Brasileirinho, o ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, recebe serviços de infraestrutura da Prefeitura de Manaus na via e em rede de drenagem. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham no local há uma semana. Neste sábado, 22, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, esteve no local vistoriando a obra.

Mesmo com as chuvas e o clima desfavorável da última semana, os trabalhos seguem na via. “Vamos continuar trabalhando para devolver a via renovada e segura, conforme determina o prefeito David Almeida. Nosso compromisso é levar infraestrutura de qualidade à população”, salientou.

No dia seguinte ao rompimento da drenagem, a Seminf entrou de forma emergencial no local e fez uma rápida recomposição da terraplanagem para viabilizar o tráfego. Ao longo da semana, o trabalho prosseguiu com as contenções das cabeceiras na travessia da tubulação.

Sobre a possibilidade de aplicar massa asfáltica na via, o vice-prefeito afirma que essa etapa requer estudos técnicos. “Estamos no período de chuva então precisamos primeiro terminar o trabalho de terraplenagem para, então, assegurarmos um serviço de pavimentação”, salientou.

No ramal do Ipiranga, também está instalada a Associação dos Produtores Rurais do Novo Brasil, que engloba plantações de alface do tipo hidropônica, entre outros alimentos orgânicos. O ramal tem oito quilômetros de extensão.