R$ 450 mil serão investidos na reforma da feira do Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus/AM - A ordem de serviço para a reforma da feira municipal do Jorge Teixeira I, na Zona Leste, foi assinada nesta terça-feira (13). O espaço público será totalmente revitalizado com investimento de R$ 450 mil, garantindo um maior conforto para os permissionários e frequentadores do local.

"A prefeitura vai entrar para trocar os equipamentos e utensílios, para que possamos dar melhores condições de trabalho aos permissionários. Cabe a mim agora reformar todas as feiras da cidade e resgatar esse importante ambiente para a nossa economia, assim, reforçamos também a agricultura familiar", enfatizou o prefeito de Manaus, David Almeida.

A reforma da estrutura do Jorge Teixeira faz parte do convênio firmado para a revitalização de mais de 30 feiras e mercados da capital, totalizando mais de R$ 25 milhões para a execução das obras. O espaço receberá uma nova cobertura, piso, instalações elétricas, revestimento, pintura externa e interna, entre outros serviços.

Inaugurada na década de 80, a feira municipal do Jorge Teixeira I possui 73 permissionários e área total de 988,80 metros quadrados. O espaço funciona com 21 bancas e 52 boxes vendendo frutas, verduras, carne, estivas etc. A feira gera mais de 350 empregos diretos e cerca de 4 mil indiretos e está localizada na avenida Penetração, Jorge Teixeira I, zona Leste.