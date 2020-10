Quase duas toneladas de pescado ilegal são apreendidas em barco em Manaus

Manaus/AM - Uma embarcação que levava uma carga ilegal de mais de 1,7 tonelada de pescado foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental neste domingo (04), por volta das 10h, no Terminal Pesqueiro, no bairro de Educandos, zona sul de Manaus. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina em embarcações no Terminal Pesqueiro.

De acordo com o BPAmb, na embarcação, oriunda do município de Coari, foram encontrados peixes das espécies tambaqui e pirarucu, que se encontram no período de defeso. Após a devida abordagem, a carga ilegal de pescado foi apreendida e apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para providências cabíveis, bem como foi apresentado o responsável pelos produtos.