Quase 8 mil candidatos realizam hoje concurso da PGE-AM com salário de até R$ 7 mil

Manaus/AM- Cerca de 7.789 mil candidatos realizam neste domingo (17), o concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) que oferta 44 cargos de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil mensais.

O exame para cargos de nível médio está sendo realizado nesta manhã no Centro Universitário Fametro, unidade localizada na avenida Constantino Nery. Nessa fase, os candidatos respondem a questões objetivas.

Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem realizar a prova no período da tarde, na Universidade Paulista (UNIP), situada no bairro Parque das Laranjeiras.

Para estes candidatos, a prova exigirá um pouco mais de conhecimento, como explica o secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM, procurador do Estado, Renan Taketomi de Magalhães:

“Para os cargos de nível superior, além da prova objetiva também será realizada uma análise de caso com uma questão dissertativa”.

Os aprovados devem ser nomeados ainda este ano, segundo Renan. O procurador ressalta ainda que além deste concurso, outro deve ser realizado no próximo mês de maio, desta vez para o cargo de procurador.

“ As inscrições ocorreram dentro das nossas expectativas e a intenção é que as provas sejam realizadas agora no dia 22 de maio e como é um concurso um pouco mais longo, que a homologação e a finalização do certame ocorra no ano que vem. E com a finalização do certame nós possamos nomear ainda no ano que vem”, diz Renan.