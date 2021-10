Quase 400 profissionais que operam no Boi Manaus são testados contra Covid

Boi Manaus - O evento de retomada do tradicional Boi Manaus ocorre em celebração ao aniversário de 352 da cidade de Manaus. São três dias de festa, que ocorrem no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho - Sambódromo.

Segundo o coordenador de testagens e gerente de Doenças Transmissíveis da FVS-RCP (GVTD/FVS-RCP, Alexsandro Melo, quando um caso aponta como positivo, o trabalhador é imediatamente afastado do evento. “Também será realizado o monitoramento 14 dias após o evento, de toda a rede de saúde, para tentar detectar possíveis casos secundários oriundos do evento”, informa Alexsandro.

A iniciativa busca evitar a disseminação do novo coronavírus no evento, que ocorre durante três dias (22, 23 e 24/10), garantindo mais segurança tanto para os profissionais, quanto para o público.

Manaus/AM - Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) testou para detecção do novo coronavírus, entre os dias 22 e 23 de outubro, 386 trabalhadores disponibilizados para atuar no Boi Manaus, que acontece em celebração ao aniversário de 352 de Manaus. Durante a ação foi registrado um caso positivo para doença, que foi afastado para o isolamento social e tratamento médico. As testagens foram feitas na Arena da Amazônia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.