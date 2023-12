Quase 30 motoristas são autuados por estacionamento irregular em shopping de Manaus

Além disso, a prefeitura pede a conscientização dos motoristas. “O respeito às vagas especiais não é apenas uma questão de obediência à lei, mas também de empatia e consideração pelo próximo. A ocupação indevida dessas vagas representa um grande desafio para pessoas com deficiência ou idosos que dependem delas para acessar serviços e estabelecimentos com mais facilidade”, destacou.

"É fundamental que a população entenda a importância de respeitar as vagas especiais. Essas regras existem para garantir a acessibilidade e o respeito aos direitos de quem realmente precisa", afirmou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Ao final, 28 motoristas foram autuados porque estavam ocupando, indevidamente, os espaços reservados. A ação aconteceu no estacionamento do shopping Grande Circular, na avenida Autaz Mirim, nº 6.100, no São José Operário.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na tarde desta sexta-feira, (15), monitorou o uso correto das vagas especiais destinadas a pessoas com deficiência e idosos na Zona Leste da cidade. Os agentes de trânsito efetuaram checagem das credenciais, assegurando que essas vagas sejam utilizadas apenas por pessoas que, de fato, possuam autorização do órgão.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.