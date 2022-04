Quase 14 mil pessoas são atendidas no ‘Sabadão da Saúde’ em Manaus

Manaus/AM – 13.705 pessoas foram atendidas neste sábado (23), com ações de multivacinação e outros serviços de saúde. Os atendimentos foram realizados durante a segunda edição do “Sabadão da Saúde”, estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para ampliar a cobertura vacinal na cidade e oferecer um horário alternativo para a população que não tem tempo de buscar os serviços durante a semana.

A Semsa disponibilizou 48 unidades de saúde para a mega-ação, que ocorreu de 8h às 16h. Os imunizantes do calendário básico infantil foram ofertados para crianças de 2 meses a menores de 14 anos, e para idosos e profissionais de saúde foram oferecidas as vacinas contra influenza e sarampo e para a população em geral, a vacina contra a Covid-19. A ação também contemplou as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com exame de prevenção ao câncer do colo do útero e mamografia.

Além do exame preventivo do câncer do colo do útero, algumas unidades ofertaram o exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, assim como consultas e dispensação de medicamentos.