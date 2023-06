Quarta parcela do IPTU vence nesta quinta-feira em Manaus

Manaus/AM - A prefeitura alerta para o vencimento da 4ª parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercício de 2023, nesta quinta-feira (15).

"O pagamento em dia do tributo evita a incidência de juros e multas sobre as parcelas e ainda credencia o contribuinte a concorrer a prêmios em dinheiro da campanha IPTU Premiado, que retomará seus sorteios no segundo semestre deste ano", diz a prefeitura.

Quem não está de posse do carnê do IPTU 2023 pode emitir a segunda via das guias para pagamento diretamente na página do Manaus Atende na internet, a partir do endereço: http://manausatende.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do disque 156, serviço de informação tributária da Prefeitura de Manaus.