Prova dos Três Tambores reúne mais de 80 competidores na Nilton Lins

A noite deste sábado (03/10) na IV Feira de Agronegócios da Nilton Lins foi marcada pela disputa na Prova dos Três Tambores, realizada desde a primeira edição da feira, no Haras da Universidade. Ao todo, 84 pessoas se inscreveram este ano, entre elas jovens, adultos e crianças como detalhou a coordenada da competição.

“A premiação é de 14 mil reais e vamos dividir do primeiro ao quinto lugar de todas as categorias. A gente tá contando com cinco categorias. Mulheres e crianças também participam, assim como profissionais e amadores, pessoas que já competem mas não são profissionais”, disse Isabelle Lins, coordenadora do evento.

A competição bateu recorde de inscrição na modalidade aqui em Manaus. A prova é uma das favoritas de quem frequenta festas de peão, feiras e eventos sertanejos que têm competição esportiva. Trata-se de uma modalidade que exige velocidade e coordenação motora excepcional por parte do cavaleiro ou da amazona.

Uma das participantes tinha apenas 12 anos, Yasmin Rabelo. “Foi legal, eu pensei que tinha tocado ali no tambor, vi que não, mas depois foi tudo bem”, disse ela.

A disputa marcou o quinto dia da feira, que começou na última terça-feira (29/09) com oficinas, exposições e competições na área do complexo da Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras.

Mudanças - Este ano a feira teve um formato diferente, tendo em vista o decreto de Nº 42.752 do Governo do Estado do Amazonas relativo às medidas restritivas de combate ao coronavírus.

Algumas atividades não tiveram presença de público externo, além disso, uma programação com palestras, cursos e minicursos vai obedecer o distanciamento e outros cuidados preventivos. A prova dos três tambores seguiu os protocolos determinados pela vigilância em saúde.