Prova do Supletivo retorna na modalidade presencial em Manaus; saiba como se inscrever

Manaus/AM - Suspensa desde o final do ano passado, a prova eletrônico do Supletivo será aplicada novamente de forma presencial no fim deste mês de junho na capital. Segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, as inscrições para o exame serão abertas na próxima segunda-feira (14) e seguem até o dia 23 de junho.

Os candidatos pode acessor o site examesupletivo.seduc.am.gov.br para realizar o processo. Para o cadastro, o candidato deverá informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), nome completo, nome da mãe e data de nascimento. As provas serão aplicadas de 28 de junho a 30 de setembro.

Neste retorno, medidas como distanciamento, uso de máscaras faciais e álcool em gel serão adotadas pelos aplicadores e pelos candidatos. As provas vão acontecer simultaneamente em quatro unidades, com 50% da capacidade de lotação de cada local.

As unidades fixas de aplicação do exame são: Centro Cultural Aníbal Beça, Escola Estadual (EE) Eliana Pacheco, EE Solon de Lucena e Instituto de Educação do Amazonas (IEA). Cada candidato poderá escolher o local e o turno que deseja realizar o exame, conforme disponibilidade.