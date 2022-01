Prorrogadas inscrições do concurso da Semsa com mais de 2 mil vagas; confira

As alterações podem ser conferidas no site da FGV https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22

As provas para médico serão aplicadas no dia 01 de abril e as dos outros cargos serão aplicadas dia 01 de maio.

Ao todo, são oferecidas 2.001 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior com as taxas de inscrição que vão de R$ 75 até R$ 150. Os salários podem chegar até R$ 13.867,91.

Com as alterações, o prazo final para realização das inscrições fica desta forma:

Manaus/AM - As inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foram prorrogadas para todos os cargos de níveis médio, técnico e superior. A retificação do edital foi publicada nesta sexta-feira (21) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

