Projeto ‘Qualifica Artista Manauara’ abre 60 vagas para cursos gratuitos

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), lançou nesta segunda-feira, 18, um novo edital com 60 vagas gratuitas nos cursos “Gestão Financeira para Carreira Artística” e “Como Impulsionar sua Carreira na Era Digital”, destinados a artistas manauaras.

Os cursos serão ministrados pelo Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac) e fazem parte do projeto “Qualifica Artista Manauara: o sucesso depende de você 4.0”. O objetivo é de ofertar capacitação e qualificação profissional para artistas residentes em Manaus, que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo e atuantes nos diversos segmentos da arte.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em semtepi.manaus.am.gov.br, nos dias 19 e 20 de outubro, das 9h às 17h, para realizar sua pré-inscrição. O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que as secretarias municipais estão trabalhando de forma integrada, conforme orientação do prefeito David Almeida.

Os cursos serão realizados presencialmente no anexo do Escritório do Empreendedor, localizado na rua Miranda Leão, 82, Centro, nos dias 25 e 26 de outubro.