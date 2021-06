Projeto oferece vagas gratuitas para atividades no Sesc Balneário

Manaus/AM - O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM oferece, neste mês de junho, 130 vagas gratuitas pelo projeto “Esporte ao Alcance de Todos”. As atividades oferecidas no projeto visam ao desenvolvimento físico-esportivo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, através da iniciação nas modalidades: vôlei, futsal, handebol, basquete, queimada e atletismo.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de junho e podem ser feitas na unidade Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada), das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. Para se inscrever, o responsável legal pelo candidato deve apresentar o formulário de autodeclaração e o comprovante de renda familiar, RG e CPF (responsável e candidato), declaração escolar e comprovante de residência.

As vagas são destinadas, preferencialmente, a filhos de comerciários e a estudantes da rede pública de ensino, que possuam renda familiar mensal no valor máximo de três salários mínimos. Os interessados devem possuir faixa etária de 7 a 17 anos.

O coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa, destaca que a estrutura da unidade Balneário é imprescindível para os alunos terem acesso a diferentes atividades esportivas. "No Balneário, podemos trabalhar atletismo, natação, aquathlon, pois temos muitos espaços, que podem ser utilizados. A estrutura contribui e muito para o objetivo do projeto, que é democratizar o acesso à prática esportiva", explica.

O edital do programa pode ser consultado no site www.sesc-am.com.br/pcg.



PCG Sesc

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) estende o acesso aos serviços prestados pelo Sesc à população de baixa renda, prioritariamente, trabalhadores do comércio de bens , serviços e turismo, seus dependentes, além de alunos matriculados ou egressos da educação básica, que poderão usufruir, gratuitamente, das atividades promovidas pelo Sesc nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência Social.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2121-5362 ou (92) 3198-2000.