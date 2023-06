Projeto oferece 50 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos em Manaus

• Por meio do Programa Núcleo SOS de Apoio às Famílias*: a equipe técnica, que já acompanha as famílias do programa ofertado pela Aldeias Infantis SOS, encaminha o adolescente ou o jovem para o projeto Novos Horizontes.

Os jovens aprendizes terão atividades 5 vezes na semana, por duas horas a cada dia. Para garantir a participação no projeto, as famílias também são atendidas pela organização e há uma bolsa-auxílio aos alunos

A SC Johnson anuncia apoio a duas turmas anuais do Projeto Novos Horizontes, executado pela organização Aldeias Infantis SOS em Manaus. No total, serão impactados 50 jovens, que terão acesso gratuito a cursos profissionalizantes de atendente de farmácia, atendente de caixa e vendedor.

