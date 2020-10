Projeto Natal do Bem faz arrecadações para comunidades carentes em Manaus

Manaus/AM - Este tem sido uma ano difícil para todos, e muitas famílias estão sobrevivendo apenas com doações. Pensando nisso um grupo de pessoas se uniu para criar o projeto Natal do Bem, com o objetivo que arrecadar alimentos e donativos para garantir um bom fim de ano a comunidades carentes.

O grupo conta com 15 pessoas, e busca mais voluntários e pontos de coleta para arrecadar brinquedos e alimentos.

Atualmente o ponto de coleta fica na CF financeira, localizada na Avenida Maneca Marques nº 15B, Parque Dez. Os voluntários também podem buscar as doações na casa de quem deseja ajudar, para entrar em contato com os números: (92) 99122-7748 ou (92) 99314-1357.