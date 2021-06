Projeto 'Letras em Foco' abre chamada para apresentações

Além do Letras em Foco, o Gremplexa realiza mais dois projetos: o Bate-papo com o escritor e as Efemérides Amazônicas de Letras.

Liderado pelo Prof. Dr. Carlos Antônio Magalhães Guedelha e pela Profa. Dra. Iná Isabel de Almeida Rafael, o Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica foi criado em 2014, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas (PPGL/UFAM).

A edição de 2020 promoveu 48 apresentações com participação de estudantes de graduação e pós-graduação, mestres, doutores e pós-doutores de instituições diversas como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Minas Gerais, PUC - Rio, Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e PUC-MG. GREMPLEXA

Manaus/AM - O Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica (Gremplexa), da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas abre chamada para a 2ª edição do Letras em Foco, projeto de extensão que promove debates nacionais e internacionais por meio de diálogos e troca de experiências entre professores, estudantes e pesquisadores da área de Letras. O prazo de submissão vai até 30 de junho.

