Projeto de Lei prevê merenda escolar com alimentos regionais em Manaus

Se o PL for aprovado, a nova media contribuirá para o desenvolvimento físico, intelectual e pedagógico dos alunos e estimulando o aumento da produção de hortifruti. Produtores rurais também serão beneficiados com mais empregos.

Manaus/AM - Com o objetivo de garantir a utilização de alimentícios regionais na merenda escolar servida na rede pública municipal de ensino, um Projeto de Lei (PL) prevê um “Plano de Regionalização da Merenda Escolar de Manaus”. O PL é de autoria do vereador Lissandro Breval (Avante), e foi aprovado na última quarta-feira (13).

