Projeto de empreendedorismo seleciona manauara que desenvolve cosméticos naturais

Manaus/AM - A empreendedora manauara Gabriela Torres vem encarando a ponte aérea entre Manaus e Florianópolis desde maio. Selecionada para a primeira turma do Cocreation Lab Mulher, com o projeto Ecoestima, ela vem até a Capital catarinense pelo menos uma vez por mês para participar dos encontros presenciais - o programa é híbrido e a maior parte das atividades são realizadas remotamente.

Hoje, no Brasil, existem 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa, mas o número representa apenas 34% de todos os donos de negócios do país. Para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres em áreas como economia criativa, tecnologia e inovação, o Sapiens Parque, SEBRAE/SC e Cocreation Lab criaram uma unidade do laboratório de ideação focado exclusivamente em negócios comandados por mulheres. A participação de Gabriela chamou a atenção da equipe do Cocreation Lab:

“Quando selecionamos os participantes de cada turma do laboratório, levamos em conta não apenas a ideia de negócio inovadora, mas também o comprometimento da pessoa com o programa. Apostamos no projeto da Gabriela e estamos felizes em ajudá-la a conquistar seus objetivos”, diz Luiz Salomão Ribas Gomez, da TXM Methods, que idealizou o Cocreation Lab, laboratório de ideação que ajuda pessoas a empreenderem na área da economia criativa.

Não é só a ponte aérea inusitada que chama a atenção. A história de como Gabriela decidiu empreender também é inspiradora. Advogada, ela atuava na área e pouco antes de completar 30 anos (hoje ela tem 32) foi diagnosticada com uma doença autoimune.

“Houve uma virada de página, mudei diversos hábitos e entrei num processo bem profundo de autoconhecimento. Comecei a perceber que advocacia já não me preenchia e me programei para uma transição de carreira. Fiz meu planejamento financeiro por cerca de dois anos, até que veio a pandemia e decidi pedir exoneração do meu cargo para empreender, mas ainda sem saber muito bem o que seria”, relembra.

Enquanto pesquisava ideias para potenciais negócios, dedicou-se a projetos pessoais. Decidiu visitar um amigo que vivia em Florianópolis e fazer aulas de kitesurf na Ilha. Foi aí que, segundo ela, a mágica começou a acontecer:

“Infelizmente, coincidiu com um período difícil da pandemia aqui em Manaus, as pessoas falavam para eu ficar na Ilha mas eu tinha compromissos por lá e decidi voltar. Mas meu voo foi cancelado e tive que ficar mais uns dias. No trajeto do aeroporto para a casa do meu amigo, olhando as redes sociais, encontrei o Cocreation Lab e me chamou a atenção. Aproveitei para marcar uma reunião com uma cocreator e fui conhecer a unidade do Campeche”.

Quando voltou para Manaus, decidiu se inscrever no programa mesmo sem ter uma ideia fechada de negócio. Apaixonada por cosmetologia e impulsionada pelos novos hábitos saudáveis, decidiu criar um projeto para uma marca de cosméticos naturais de alta performance, a Ecoestima.

“Moro em uma área afastada da cidade, em frente à floresta Amazônica, vivo muito a natureza e já entendi o potencial que ela tem de nos curar física e emocionalmente. Quero juntar essa oferta maravilhosa com a tecnologia do sul, principalmente a nanotecnologia, para criar fórmulas de alta performance tão boas quanto as dos cosméticos tradicionais”, conta.

A ideia teve de ser validada do zero, com apoio da metodologia exclusiva TXM Business: desde a criação do DNA da marca à análise de mercado e elaboração de um plano de negócios.

“O Cocreation Lab fortalece o processo de ideação de novos empreendimentos inovadores, ajuda a tirar a ideia da cabeça e colocá-la no papel. Esse processo dá mais clareza sobre o negócio e qual caminho tomar para que a ideia tenha sucesso comercial. Nada nos deixa mais felizes do que ver empresas que passaram pelo laboratório tendo sucesso no mercado, e esperamos ver em breve os produtos da Ecoestima nas prateleiras”, finaliza Luiz Salomão Ribas Gomez.