Projeto de Amom Mandel já plantou mais de 2.300 árvores em Manaus

Manaus/AM - No último final de final de semana, o vereador Amom Mandel (sem partido) deu continuidade ao projeto de arborização e plantou a árvore de número 2.300. A ação reuniu voluntários e amigos do projeto Galho Forte, idealizado por ele em 2020.

De acordo com Amon, uma cidade mais arborizada, além de mais bonita, faz com que os termômetros marquem menos temperatura. “A gente percebe a importância do projeto em momentos como esses que nossa cidade está vivenciando. Ondas de calor fazem a população concentrar o aumento do consumo energia e consequente gastar mais. Plantar árvores não é apenas uma ação simbólica é um projeto de futuro”, explicou.

A ação alcançou a marca de 2.304 árvores plantadas em Manaus. O projeto Galho Forte passa a contemplar, também, comunidades da zona rural da capital. A primeira a receber a caravana de voluntários e amigos do Galho Forte será a comunidade Julião, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS/Tupé), onde serão plantadas mais de 300 árvores em parceria com moradores do local.

Além de realizarem plantio e doação de mudas arbóreas e frutíferas, o projeto agora passa a plantar espécies medicinais, como Óleo Elétrico, Malvarisco e Terramicina. Uma maneira de ajudar as comunidades a desenvolver medicamentos ou chás caseiros, uma vez que postos de saúde e hospitais ficam distantes. A Ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus (CMM) também estará presente na ação coletando demandas dos moradores. Entre as atividades previstas estão palestras e sensibilização para limpeza do Rio Negro e Coleta de Lixo.

Foram plantadas pelos voluntários as seguintes espécies de plantas frutíferas: Rambutan; Pitomba; Açaí; Cacau; Inga cipó Pitanga. Já as espécies medicinais: Oleo elétrico; Malvarisco; Anador; Terramicina; Japana; Crajiru; Cidreira; Saião.

O projeto também fez a doação de Ingá cipó; Pitanga; Pupunha; Bacuri; Jabuticaba, para que os moradores plantem em seus terrenos.