Programação infantil gratuita anima o fim de semana no Centro de Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (22) e domingo (23), o público infantil poderá participar de uma série de atividades gratuitas e ambientadas nos espaços culturais de Manaus.

A programação do Festival de Férias segue sábado, aberta ao público, das 15h às 18h, na Galeria do Largo, na rua Costa Azevedo, 290, Centro. As crianças poderão visitar a exposição da galeria, além de desfrutar de atividades recreativas no Largo de São Sebastião.

Na área interna do espaço, acontecerá um bate-papo com quadrinistas a fim de promover uma interação entre os profissionais e as crianças, e despertar nelas o interesse pela leitura utilizando o atrativo das histórias em quadrinho.

No domingo (23), a diversão do público infantil fica por conta do programa Mania de Ler, que visa trazer o hábito da leitura para as crianças desde cedo. Na ocasião, a Biblioteca Volante Aníbal Beça, veículo adaptado à biblioteca com acervo de 1.200 livros, estará no Largo São Sebastião, disponível de forma gratuita, das 17h às 19h30.

A atividade contará com a presença da escritora Fabiana Ferreira, autora da obra Mãos que Falam, que se propõe trazer conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais para o público, em uma linguagem especialmente acessível para que as crianças consigam se familiarizar desde cedo com o aprendizado da Libras.