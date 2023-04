Programação do Dia do Trabalhador em Manaus contará com atração nacional

Manaus/AM - As ações em comemoração ao Dia do Trabalhador (1º de maio) iniciam em Manaus a partir das 7h, no shopping Phelippe Daou, na zona Norte da cidade, com uma série de atividades que incluem circuito de danças aeróbicas e apresentações de musicais. No local, o “aulão” de ritmos será comandado pelo artista Hudson Praia, ex-integrante da banda Carrapicho.

Na parte da tarde, a partir das 15h, a programação segue na Ponta Negra, com a inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, e apresentações de artistas locais e a grande atração nacional, o cantor Frejat. Durante a cerimônia de inauguração, será feita uma homenagem, in memoriam, ao artista Zezinho Corrêa, que no próximo dia 21 estaria completando 72 anos.

O acesso aos locais é gratuito tanto no shopping Phelippe Daou quanto na área de praia da Ponta Negra.

Casa de Praia Zezinho Corrêa

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, o local tem área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo um restaurante, quatro operações de lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir artigos regionais.

Como parte do complexo turístico, o novo espaço será aberto ao público e seguirá os horários de funcionamento pré-definidos, das 8h às 22h.

Trânsito

Em razão dos festejos em homenagem ao Dia do Trabalhador, a avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, no trecho entre as rotatórias do hotel Tropical e o chafariz, irá funcionar no modelo faixa liberada a partir de 6h até as 23h do dia 1º de maio.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vão realizar a alteração do percurso e todas as sinalizações necessárias, interditando a pista no sentido bairro/Centro da avenida Coronel Teixeira. Para orientar os motoristas sobre a mudança de itinerários, cerca de 30 agentes estarão monitorando e fiscalizando o local.

Para tirar dúvidas, a população pode utilizar o Disk Trânsito 0800.082.1188, que atende 24 horas.