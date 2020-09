Programação da semana do idoso do Sesc Amazonas vai ser virtual

Manaus/AM - O Sesc Amazonas realizará, entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, a tradicional Semana do Idoso, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro. A data é instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). Neste ano, devido a pandemia da covid-19, a programação será totalmente virtual. A atividade é pelo Trabalho Social com Grupos da entidade e destinada aos participantes do projeto devidamente matriculados nas unidades Centro, Balneário (Alvorada) e Fausto Ventura (Sesc Manacapuru). Os encontros serão realizados pelo aplicativo Google Meet.

Programação

A programação terá início na segunda-feira (28), às 8h, com a transmissão da missa em ação de graças em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Já na terça-feira (29), às 14h, será realizado a sessão de exercícios de alongamento. Na quarta-feira (30), às 14h, ocorrerá a palestra sobre saúde da mulher.

Na quinta-feira (1), às 14h, os participantes terão apresentação de voz e violão com Zezinho Corrêa e, logo após, terá a transmissão de vídeo institucional comemorativo pelos 33 anos do Trabalho Social com Idosos (TSI). Encerrando a programação, na sexta-feira (2), às 8h, os idosos cumprem o desafio de gravar vídeo de até 3 minutos, em momento de dança do idoso e sua família, no formato de Flash Mob.

Trabalho social com grupos

Consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de diferentes segmentos, destinadas a promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais. A partir da formação de grupos sociais de idosos, crianças, adolescentes, intergeracionais, voluntários e outros, compreende as realizações: Ação de voluntariado, Campanha, Consulta social, Curso, Encontro, Oficina, Palestra, Reunião e Visita domiciliar, institucional e comunitária. As inscrições para o projeto ocorrem sempre no início de cada ano.