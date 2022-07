Programa para identificação de hanseníase é implementado em escolas de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou, nesta terça-feira (5), na escola municipal Firme na Fé, na rua 11, nº 440, Alvorada, zona Centro-Oeste, a implementação do projeto “Autoexame de Pele Virtual”. Com o objetivo de rastrear casos de hanseníase e outras dermatoses, o projeto pretende alcançar cerca de 150 mil estudantes em 257 escolas públicas na cidade de Manaus.

A chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase da Semsa, enfermeira Ingrid Santos, explica que a programação na escola Firme na Fé vai abrir oficialmente as ações do projeto e contará com atividades educativas direcionadas para os pais de alunos, esclarecendo sobre a hanseníase e a metodologia que será utilizada no autoexame de pele virtual, com distribuição da cartilha “Com saúde não se brinca”.

O projeto será desenvolvido entre julho de 2022 e novembro de 2023, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), abrangendo alunos de 196 escolas municipais e 61 estaduais, que já estão inclusas no Programa Saúde na Escola (PSE).

O link para o acesso ao questionário do Autoexame de Pele Virtual será repassado nas escolas para os estudantes, mas também estará disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am. gov.br), e pais e responsáveis também poderão acessar por meio dos sites da Semed e da Seduc. Além do link, será disponibilizado material educativo, cartilha de sensibilização e vídeo ilustrativo.

Entre janeiro e junho deste ano, Manaus registrou um total de 51 casos novos de hanseníase, com cinco casos em menores de 15 anos. No primeiro semestre de 2019, período de pré-pandemia da Covid-19, o número de casos novos de hanseníase foi de 67, também com cinco casos em menores de 15 anos.