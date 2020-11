Programa oferece 600 vagas gratuitas para capacitação de MEIs em Manaus

Manaus/AM - O programa de aceleração para microempreendedores individuais (MEIs) - o "Salto: Aceleradora de MEIs" - chega a Manaus com mais de 600 vagas gratuitas. Realizada pelo Impact Hub Manaus e Sebrae Amazonas, em parceria com o ICBEU Manaus, a iniciativa identifica MEIs interessados em acelerar o crescimento e focar na estruturação dos negócios. As inscrições vão até esta quinta-feira (19) e podem ser realizadas pelo site (bit.ly/saltoaceleradoraManaus) e WhatsApp (92) 99606-1898.

O programa, que oferece mentoria de profissionais e especialistas de mercado, além de oficinas e laboratórios de prática, acontecerá entre os dias 23 de novembro e 19 de dezembro, nas galerias populares Phelippe Daou (Zona Leste), Espírito Santo e Remédios (Centro), e sedes do ICBEU (Centro) e Impact Hub Manaus (Zona Centro-Sul).

Para se inscrever, o MEI precisa morar em Manaus; ser MEI formalizado, com o CNPJ ativo; e ter disponibilidade para participar dos encontros semanais, de forma presencial.

Em Manaus, o programa terá duração de quatro semanas, nos períodos da manhã, tarde e noite, e frequência de presença de duas vezes por semana. O participante deverá concluir pelo menos 70% dos conteúdos para receber o certificado de conclusão, mas quem não alcançar a meta também recebe um certificado de participação.

Serão adotados todos os procedimentos de prevenção contra a Covid-19 e o uso de máscara será obrigatório para os participantes.