Programa ‘Guarda Presente' é lançado em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), lançou nesta quinta-feira, 27/10, o projeto-piloto do programa “Guarda Presente”, que atuará em toda a capital no sistema de patrulha. Com unidades da nova guarda armada, o piloto terá o apoio de veículos com quatro e duas rodas, tendo a sua primeira fase implementada no centro histórico de Manaus.

Segundo o titular da Semseg, Sérgio Fontes, atualmente, a Guarda Municipal tem um efetivo limitado com pouco mais de 400 homens e por isso precisou buscar alternativas mais eficientes de atender seu propósito que é proteger bens, serviços, patrimônios do município e a população que os utiliza, como determina o prefeito David Almeida. Para isso, um formato de patrulha foi montado e a rota, que será mantida em segredo, já começa a ser executada na próxima semana. Ele conta o porquê do centro histórico ser o primeiro a receber.

“O Centro tem várias ferramentas e aparelhos do município. E quando eu falo aparelho, são as praças, o mercado, colégios, secretarias, o cemitério São João Batista, que vem sofrendo invasões constantes, e por isso escolhemos esse local que também terá obras sendo iniciadas na avenida 7 de Setembro”, ressaltou.

Além da implementação de rondas, a nova guarda também lançará uma nova escala para as equipes. A tradicional 12 horas por 36 horas dará lugar para 24 horas por 72 horas, para que os guardas armados possam fazer o patrulhamento e estar presente nos aparelhos municipais. O regime já vem sendo adotado por forças de segurança de todo o país.

“A escala de 12 por 36 nos traz algumas dificuldades, já que eu precisaria de, no mínimo, duas equipes por dia, e esse regime de trabalho que é o que hoje nós temos, ele demanda mais pessoas e tem uma abrangência menor. E quando eu coloco o guarda 24 horas, ele consegue acompanhar toda a rotina daquelas unidades e sabendo que depois terá três dias para descansar”, explicou.

Fontes ressaltou que o projeto itinerante não tem o objetivo de substituir a Polícia Militar, que conta com mais de 700 homens patrulhando a cidade, e sim dar suporte distribuindo os meios materiais e humanos da Prefeitura de Manaus, para que eles possam servir a população da melhor maneira possível.

“O projeto inicia às vésperas da temporada de cruzeiros, buscando dar mais segurança para quem já habita na capital amazonense e para quem está chegando, querendo se apaixonar pelas belezas naturais dessa terra”, disse Fontes.

O programa “Guarda Presente” vai funcionar de forma integrada com as forças de segurança do Estado e com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que dará suporte por meio das câmeras de monitoramento.